Ercolano – Buonajuto “Annuncio querela contro la Consigliera Muscarà, attacchi personali e infondati. Nessun cliente mi ha mai finanziato la campagna elettorale.

“In riferimento alle dichiarazioni della Consigliera Regionale Mari Muscarà, che afferma: ‘Eav e Asl elargiscono incarichi a peso d’oro, finanziando di fatto la campagna elettorale di un sindaco fallimentare e in fuga,’ annuncio di aver sporto querela contro la consigliera. Per lo spirito democratico, che mi ha sempre contraddistinto, posso accettare di essere definito ‘fallimentare’ e ‘in fuga’ (non capisco da cosa non potendomi ricandidare a sindaco per legge), ma non posso di certo accettare le accuse infamanti che mi vengono rivolte.







Nella mia vita ho sempre camminato a testa alta, ho sempre rispettato la legge, la trasparenza e legalità sono state la mia stella polare sia nella vita privata che nella politica, che dovrebbe essere confronto sui contenuti e sui progetti per i cittadini, non terreno di delegittimazione personale”. Lo ha detto Ciro Buonajuto.