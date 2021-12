Ercolano. Al via la seconda edizione di “Illuminiamoci”

Dall’8 dicembre è possibile inviare le foto delle proprie luminarie

Si rinnova anche quest’anno ad Ercolano l’appuntamento con “Illuminiamoci”, l’iniziativa promossa dalla II commissione consiliare, presieduta dalla consigliera Maria Grazia Prillo, per avviare una gara all’insegna della luminaria più bella della città.

Dopo l’iniziativa del Natale 2020, anche per queste festività i cittadini di Ercolano potranno prendere parte gratuitamente all’iniziativa inviando via mail all’indirizzo nataleaercolano@gmail.com, a partire dall’8 dicembre, la propria candidatura e allegando le foto delle luminarie del proprio balcone, parco, terrazza, finestra, facciata di un palazzo.

“Tante luci per respirare appieno la magia del Natale, sono sicuro che come per la passata edizione, anche quest’anno saranno tanti i cittadini di Ercolano che parteciperanno con entusiasmo all’iniziativa” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 30 dicembre del 2021. Tutte le foto, poi saranno esposte al MAV in una mostra dedicata e i proprietari dei tre balconi più belli saranno premiati.