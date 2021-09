Molti elettori hanno deciso di non vaccinarsi, preferiscono attendere. Sono da noi del La Torre definiti gli “attendisti”, cosa ben diversa dai NO-Vax. Gli elettori-attendisti non hanno ancora deciso di vaccinarsi per vari motivi, tra i quali: la comunicazione errata del Governo fino alle parecchie contraddizioni che hanno palesato alcuni esperti sulla TV nazionale.

Infne, molti elettori-attendisti ritengono che nei loro confronti ci sia in atto una vera e propria compagna discriminatoria, cosa ancora più grave in altri Stati tutto ciò non avviene e l’informazione è troppo sbilanciata sul Pro-Vax.

Un esempio di atto discriminatorio potrebbe essere l’ultima ordinanza di De Luca, di seguito riportata:

“L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano.

Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio”.

Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social.

De Luca proprio ieri ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola in vista della ripresa delle attività ed oggi ha evidenziato con soddisfazione l’altissima percentuale di docenti e personale amministrativo della scuola in Campania che è completamente immunizzato. De Luca ha anche condiviso le parole di Draghi circa la possibilità di arrivare all’obbligo della vaccinazione anticovid.