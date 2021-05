Finalmente anche San Giorgio a Cremano si è dotata di un organo che tutela le persone con disabilità quale il garante comunale per diversamente abili. Lo ha fatto scegliendo a dirigere l’Autorità garante della disabilità una figura di alto profilo in città e nell’amministrazione e colmando così il vuoto che si era creato nel settore e che era necessario colmare .

Si tratta del Dr. Luigi Mangone nominato dal Consiglio Comunale. Ex Colonnello medico dell’Esercito, dotato di notevole esperienza professionale e di servizio per avere operato anche all’estero, da sempre impegnato in questo ambito e fortemente motivato .

L’incarico è l’epilogo dell’approvazione del regolamento sul Garante dei Disabili approvato lo scorso anno in consiglio comunale ed elaborato dalla Commissione Affari Sociali, presieduta dal consigliere Antonio Esposito e della volontà degli esponenti di maggioranza e opposizione.

L’elezione del Colonnello Mangone che avrà la durata di tre anni, ha procurato grande soddisfazione nei cittadini nella certezza che egli saprà svolgere questo delicato compito alla guida di un organo che tutelerà le persone più fragili con disabilità, e garantirà l’applicazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione Onu nonché avvierà la loro promozione e inclusione sociale con il massimo impegno e sensibilità e in modo assolutamente super partes.

L’esigenza della costituzione di un’Autorità che garantisca anche a San Giorgio i diritti delle persone disabili nasce, dalla volontà dell’Amministrazione di tutelare le persone diversamente abili e più in generale le fasce deboli .

“Per la personale sensibilità e l’esperienza che mi lega alle problematiche dei portatori di handicap- ha fatto sapere il dr. Mangone – il mio impegno sarà a favore del superamento di qualsiasi barriera (fisica, psicologica, sociale…) e la più completa loro integrazione”. Notevoli gli impegni cui andrà incontro il Dottore Mangone nell’adempimento del suo incarico tra i quali, integrazione e partecipazione alla vita sociale dei soggetti, garantire alla persona in difficoltà e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale.

“Questo consiglio comunale – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Zinno – è stato ricco di interventi per la città e ancora una volta la maggioranza ha dimostrato compattezza e volontà di continuare a lavorare per migliorare la nostra comunità”.

Per contattare il garante dei disabili scrivere all’indirizzo garantedisabili@e-cremano.it