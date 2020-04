Napoli – Il Governatore della Campania ha presentato il Piano per il pane in Campania da 604 milioni con pensioni minime a 1000 euro per due mesi, 2000 ad artigianato e commercio.

Approvato dal Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, si tratta di un programma di sostegno economico a famiglie, imprese e professionisti di tutte le categorie «con il contributo delle proposte pervenute da istituzioni locali, gruppi politici, organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, istituzioni bancarie, il volontariato e le organizzazioni religiose», come riferisce una nota.

De Luca ha definito il Piano Socio Economico della Regione Campania contro la crisi, stanziando oltre 604 milioni. Tra le misure principali assunte dalla Regione si segnala: contributo alle famiglie con disabili; pensioni al minimo portate a 1.000 euro per due mesi; contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali, bonus a professionisti e lavoratori autonomi; bonus alle aziende agricole e delle pesca; 30 milioni per il comparto del turismo.