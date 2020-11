Firmata dal sindaco di Torre del Greco l’ordinanza n. 263 del 23.11.2020 con la quale è stato prorogato il termine fissato per la riapertura delle scuole cittadine.

Il provvedimento, si è reso necessario per contemperare, in modo opportuno ed efficiente, sia l’ esigenza di tutela della salute pubblica – in un momento particolarmente delicato dell’emergenza epidemiologica – sia quella del diritto allo studio, attraverso l’adeguata adozione di misure di prevenzione e di cautela.

Nello specifico, secondo quanto fissato dalla stessa ordinanza, le attività didattiche delle scuole di pgni ordine e grado – sia pubbliche che private – si svolgeranno esclusivamente con modalità “a distanza” con decorrenza dal 24 novembre sino al prossimo 05 dicembre, sull’intero territorio comunale.

“Per il momento – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – la nostra decisione è quella di non riaprire le scuole cittadine sino a quando non avremo garanzie e rassicurazioni sull’effettivo rischio di contagiosità sia del personale docente e scolastico, sia degli stessi ragazzi. È una fase complessa, come più volte e in più sedi ribadito, per la quale scegliamo la linea della cautela e della prevenzione”.