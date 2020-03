Come Gruppo Lega di Torre del Greco, vista la grave emergenza sanitaria in atto, intendiamo informare la cittadinanza di quanto segue:

sin da subito, abbiamo offerto al Sindaco la nostra massima disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per cercare di fronteggiare l’attuale crisi.

In tale ottica abbiamo proposto l’adozione di una serie di misure straordinarie sia in ambito sanitario che sociale ed economico.

A fronte di ciò, dal Sindaco abbiamo ottenuto il ringraziamento per la disponibilità manifestata, ma anche il fermo rifiuto a prendere in considerazione le nostre proposte, in quanto esse dovrebbero essere oggetto di esame e valutazione da parte delle Commissioni consiliari, alle quali ci saremmo dovuti rivolgere direttamente.

Non è nostra volontà abbandonarci ad una inopportuna polemica politica, ma non possiamo non stigmatizzare il comportamento di un Primo Cittadino che, in una situazione di emergenza come quella attuale, si nasconde dietro lo scudo del formalismo istituzionale e burocratico, pur di non affrontare in prima persona la richiesta di voler adottare iniziative coraggiose ed incisive in difesa dei propri concittadini.

Quel che più ci rammarica è che una delle iniziative che avevamo proposto (istituzione di un FONDO di aiuti per le famiglie disagiate, a carico di tutte le componenti dell’Amministrazione comunale) è rimasta del tutto inascoltata, benché essa sarebbe venuta incontro, in maniera diretta ed immediata, ai bisogni di tanti Torresi che stanno soffrendo tremendamente la crisi economica che si accompagna all’emergenza sanitaria in atto.

In ogni caso, noi non desistiamo, ci siamo e ci saremo sempre al fianco della nostra città.

Consiglieri Comunale Luigi Mele e Mario Buono

Segretario Cittadino Maria Gabriella Palomba

Coordinatore Cittadino Lega Giovani Riccardo Loffredo