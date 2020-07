Napoli – Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta lavorando ad uno screening obbligatorio in vista della ripresa delle lezioni in presenza, quindi nelle aule degli istituti di ogni ordine e grado.

De Luca valuta con preoccupazione l’incidenza del contagio anche su adolescenti e giovanissimi, che possono costituire un veicolo di contagio per le proprie famiglie.

Mentre il Governo sembra orientato a promuovere i test su base volontaria, in Campania sembra probabile l’arrivo di un provvedimento che renda obbligatorio almeno l’esame sierologico per il personale scolastico e per i docenti.

Il Governatore ha ipotizzato questa soluzione in mattinata, intervenendo ad un convegno. Non si esclude il coinvolgimento di una platea più ampia.