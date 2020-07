Roma – Via libera del Senato alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. “Sarebbe incongruo – aveva detto il premier Conte intervendo in Aula – sospendere bruscamente l’efficacia delle misure adottate, se non quando la situazione è riconducibile a un tollerabile grado di normalità”.

Alla fine la risoluzione di maggioranza passa in Senato con 157 voti favorevoli e 125 contrari e il governo può tirare un sospiro di sollievo.

Oggi si replica: Conte chiederà l’autorizzazione alle Camere per un nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi e per ottenerla servirà la maggioranza assoluta, dovendo raggiungere a palazzo Madama quota 161.