Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.955 per 29 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1.546 tamponi (326.098 in totale) processati nei laboratori regionali abilitati.

Si concentrano nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, ma è nel napoletano che si registra l’incremento maggiore con 20 nuovi positivi. Con i 29 delle ultime 24 ore sono 130 i nuovi positivi accertati nell’ultima settimana, suddivisi soprattutto nelle tre province più popolose della Campania.

I casi attualmente attivi, che arrivano a 395. Sul piano clinico i ricoverati in degenza e in terapia intensiva restano sostanzialmente stabili, con una leggera flessione dei ricoveri sintomatici e un netto aumento degli isolamenti fiduciar.

Non ci sono stati ulteriori decessi, per cui il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia resta fermo a 434. I guariti salgono a 4.128, per un nuovo paziente dichiarato ristabilito nelle ultime 24 ore. Nel frattempo si comincia a pianificare il rientro nelle scuole e negli uffici da settembre. Si valutano screening di massa, come vedremo.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 27 (-2) in terapia intensiva 4 (stabile), mentre 362 (+30) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 395 (+30) contro i 4.955 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.743 (+20), a Salerno 768 (+1), ad Avellino 578, a Caserta 613 (+4), a Benevento 209. I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.