Napoli – Riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver seguito con attenzione quanto accadeva in città e dopo esserci confrontati con tutti gli iscritti nonché con i vertici nazionali, Azione Napoli – oggi – formalizza il suo convinto appoggio al candidato sindaco Antonio Bassolino.

Quando Carlo Calenda e Matteo Richetti hanno fondato il partito, nel novembre del 2019, una sola era la parola d’ordine: competenza. Competenza al servizio dei territori.

Crediamo che Antonio Bassolino incarni a pieno lo spirito di ciò che ci ha spinti ad entrare in Azione e ad impegnarci al fianco dei nostri leaders.

Dopo anni di demagogia e populismo che hanno portato la città allo stato di degrado e di difficoltà economica in cui versa oggi, è giunto il momento di lavorare affinché venga guidata da chi sa bene come farlo. Senza pretese di aiuti salvifici dall’alto (che ci dovrebbero comunque essere a prescindere da chi vincerà le elezioni).

In questi mesi tutti i nostri tavoli tematici, animati da professionisti che hanno messo a disposizione del partito e della città tutta la loro expertise, hanno lavorato quotidianamente per elaborare un programma puntuale e dettagliato che, a breve, presenteremo ai napoletani e che siamo sicuri Antonio Bassolino farà proprio.

Siamo in Azione. E da oggi lo saremo ancora di più per Napoli.