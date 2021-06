Napoli – Ad oggi sono stati individuati 8 casi come riporta il mattino. Cresce dunque la necessità di effettuare test ma soprattutto di sequenziare in particolare il virus nelle zone turistiche e sensibili e in quelle di ingresso di stranieri in Campania.

Gli otto casi di variante Delta – conosciuta anche come variante indiana – si sono registrati alle pendici del Vesuvio, tra Ercolano, Portici, Torre del Greco e Massa di Somma. Si tratta di otto persone, già tutte negativizzate, ma dall’analisi dei tamponi si è scoperto avessero contratto la variante Delta.

Ora, il difficile, è risalire ai contatti.