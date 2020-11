Castellammare di Stabia – “Ho appena firmato un’ordinanza per prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 dicembre 2020.

Il numero dei contagi è in calo a seguito dell’applicazione della zona rossa in Campania, ma proprio per questo motivo non possiamo mollare la presa”.

Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“La tutela della salute dei cittadini è la mia assoluta priorità. – prosegue il sindaco Cimimno – E a tal proposito ho prorogato contestualmente anche l’apertura del cimitero soltanto il martedì e la domenica mattina e il giovedì pomeriggio, mentre il mercato rionale del San Marco sarà effettuato il martedì e il sabato mattina per le attività di cui all’art. 3 del Dpcm del 3 novembre 2020.

Sono tanti ancora i cittadini positivi al Covid. – conclude il sindaco Cimmino – E questa misura servirà a garantire maggiore cautela, prudenza e sicurezza in una fase ancora molto delicata per la situazione epidemiologica sui nostri territori”.