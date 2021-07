Napoli – Azione Napoli: Il PD festeggia con una nuova sceneggiata.

“Ha ragione Marco Sarracino – commenta Marcello Tortora coordinatore cittadino di Azione, in riferimento alle dichiarazioni di oggi – il Pd è un vero esempio sì… ma di trasformismo.

Quel partito che oggi festeggia come ospite d’onore e leader del PD campano Vincenzo De Luca, e che fino a qualche mese fa non lo voleva vedere nemmeno per cartolina. E’ un vero esempio di incoerenza.

Un partito che, ancora oggi, non ha speso una parola sul programma e sul futuro della città, ma che spende il proprio tempo negli equilibrismi delle liste dove le vittorie sono già scontate. E’ un vero esempio di povertà politica.

Un partito che ha scelto di allearsi con il M5S, il cui silenzio fa più paura delle sue parole. E’ un vero esempio di tradimento ai valori riformisti.

Napoli ha bisogno, ancora un volta, della serietà e del pragmatismo di Antonio Bassolino e per questo Azione e Carlo Calenda sono con lui.”