L’anniversario dell’Unità d’Italia è una ricorrenza che cade annualmente il 17 marzo e che celebra la nascita dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861 a Torino.

Il 14 marzo del 1861, il tricolore veniva scelto come vessillo ufficiale del Regno d’Italia.

La bandiera italiana oggi compie 162 anni.







La Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera è stata istituita nel 2012, nella ricorrenza della proclamazione a Torino, il 17 marzo del 1861, dell’Unità d’Italia.

Oltre alla commemorazione ufficiale, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale – nata per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, e per consolidare l’identità nazionale – sono previste celebrazioni in tutta Italia.