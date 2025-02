Vico Equense – Vico Equense si veste a festa per celebrare il Carnevale con un doppio appuntamento all’insegna dell’allegria e della condivisione. La Città invita grandi e piccini a partecipare agli eventi organizzati in Piazza Marconi, trasformata per l’occasione in un palcoscenico di spettacoli, musica e animazione.

Si parte domenica 2 marzo alle ore 11.00 con “Aspettando il Carnevale”: una mattinata dedicata a tutti coloro che vorranno immergersi nell’atmosfera carnevalesca indossando il proprio costume e lasciandosi coinvolgere dalla magia della festa.







L’evento clou si terrà martedì 4 marzo a partire dalle ore 15.30, sempre in Piazza Marconi, con “Art & Fun, il Carnevale dei Colori e dei Paesi”, uno spettacolo straordinario che vedrà protagonisti pareti scenografiche, maschere, melodie messicane, ballerini, sparacoriandoli e i personaggi più amati del mondo Disney.

“Il Carnevale è un’occasione speciale per la nostra comunità: un momento di spensieratezza e aggregazione, in cui grandi e piccini possono vivere la città in un’atmosfera di gioia e condivisione – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello -. Quest’anno abbiamo voluto regalare a cittadini e visitatori un evento ancora più coinvolgente, che celebra la tradizione e allo stesso tempo porta un tocco di internazionalità con musica e colori dal mondo. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme questa grande festa”.

L’amministrazione comunale invita quindi tutti a prendere parte a questo imperdibile appuntamento, per un Carnevale all’insegna del divertimento e della magia.

Domenica 2 marzo – dalle ore 11.00 – Piazza Marconi

Martedì 4 marzo – dalle ore 15.30 – Piazza Marconi

L’evento fa parte del progetto “Uno spettacolo di Città” ed è inserito nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024/2025.