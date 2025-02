Napoli – Il 1° e 2 marzo 2025, Città della Scienza si trasformerà in un palcoscenico di esperimenti interattivi, spettacoli avvincenti e laboratori creativi all’insegna del Carnevale scientifico.







La giornata di sabato offrirà un entusiasmante programma per tutte le età: attività interattive dove i bimbi dai 3 ai 13 anni potranno dare sfogo alla loro creatività con laboratori come “Marionette a dita”, “Scanimation” e “Mandala nelle maschere”, esplorando la scienza attraverso il gioco e l’arte.

Nel Science Show “Azoto che brividi” tutta la famiglia vivrà una esperienza imperdibile dove i comunicatori scientifici sveleranno le proprietà sorprendenti dell’azoto liquido con esperimenti spettacolari e dimostrazioni interattive.

A seguire, domenica 2 Marzo, la tanto attesa GRANDE FESTA DI CARNEVALE – SCIENZIATI CON SUPERPOTERI! Sarà un evento straordinario in cui scienza e supereroi si incontreranno per una giornata molto speciale.

Chi non ha mai desiderato avere super poteri per fare del bene al nostro Pianeta? Ma soprattutto… gli scienziati possono davvero avere dei super poteri o sono autori semplicemente geniali di trucchi scientifici?

Per rispondere a questi quesiti tantissime le attività in programma per i bambini che visiteranno Città della Scienza e che saranno i primi protagonisti con i loro mille travestimenti. Tra le varie attività: Un Trucco da Supereroe dove i bambini potranno trasformarsi nel loro supereroe preferito grazie al FacePainting in collaborazione con GIOTTO; nel lab “Super Scienziati vs Super Eroi” verrà scoperto il legame tra scienza e superpoteri in uno show coinvolgente a cura di Junior Science, dove uno scienziato creerà performance da vero supereroe; in “Le bolle di sapone” sarà possibile osservare i colori cangianti delle bolle creati dall’interferenza delle onde luminose. Nel Science Show “In natura è sempre Carnevale” si potranno interpretare i colori e le forme del mondo naturale scoprendo come gli animali utilizzano il “travestimento” per comunicare e sopravvivere.

Tanti laboratori interattivi per tutte le età intratterranno per la giornata i bambini che riceveranno anche un dono speciale targato Bubble World, nel ricordo di una esperienza ricca di scienza, colori e divertimento a Città della Scienza.

www.cittadellascienza.it