Gragnano – L’Amministrazione Comunale di Gragnano compie un importante passo avanti in direzione del sostegno alle fasce economicamente più deboli della popolazione. Con la recente approvazione in Consiglio Comunale della modifica del Regolamento Generale delle Entrate, che prevede l’introduzione dell’articolo 19 ter, il Comune di Gragnano istituisce ufficialmente la possibilità di rateizzare gli oneri e le tariffe cimiteriali.

Una scelta fortemente voluta dal Sindaco Nello D’Auria e dall’intera maggioranza, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di numerose famiglie gragnanesi che, soprattutto in questo particolare momento storico, possono trovarsi in difficoltà nel far fronte a costi spesso elevati legati alla concessione di cespiti cimiteriali e ai relativi servizi.

Il provvedimento, che interesserà tutti i cittadini con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro, consentirà di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 54 rate mensili, a seconda degli importi dovuti. L’iniziativa, concretamente finalizzata a mitigare le difficoltà economiche e garantire equità sociale, prevede inoltre la possibilità di richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti senza cumulare le soglie di importo.







«Questa modifica – dichiara il Sindaco Nello D’Auria – è una risposta concreta a una problematica reale e diffusa. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. Garantire un sostegno concreto alle fasce più vulnerabili è e rimane una priorità della nostra Amministrazione. È un atto di responsabilità politica ed economica, che rappresenta la sensibilità con cui affrontiamo il nostro ruolo amministrativo e la nostra idea di comunità».

L’approvazione prevede, inoltre, la possibilità di estinzione anticipata del debito senza penalizzazioni e l’obbligo di garanzie specifiche per importi particolarmente elevati, a tutela degli interessi generali del Comune.

Un gesto importante, dunque, quello del Comune di Gragnano, che testimonia ancora una volta la volontà di questa amministrazione di costruire una città più equa, inclusiva e vicina ai cittadini, promuovendo contemporaneamente la responsabilità fiscale e sociale.