Vico Equense – Sapori che raccontano storie millenarie. Per tre giorni Seiano si trasformerà in un vivace centro di cultura, gastronomia e arte. Dal 15 al 17 luglio, ecco che torna per la terza edizione “Girogustano 2024”, l’evento curato dall’associazione “Gens Seja” con l’aiuto della Pro Loco e patrocinato dalla Città di Vico Equense, presentato questa mattina nella Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso.

Per tre giorni, venti chef, tra cui tre stelle della cucina mondiale, come Peppe Guida, Giuseppe Aversa e Fumiko Sakai, incanteranno i visitatori con le loro creazioni culinarie. A completare l’offerta enogastronomica, nove artisti che impreziosiranno le tre serate, mentre una mostra mercato a cielo aperto metterà in risalto il meglio dell’arte, del cibo e dell’artigianato locale.







A intervenire, oltre all’assessore al turismo Ciro Maffucci, il presidente dell’associazione “Gens Seja” Ciro Buonocore e il vicepresidente Francesco Caso, oltre al presidente dell’associazione Cuochi SEML (Stabiese, Equana e Monti Lattari” e docente dell’Istituto Alberghiero “De Gennaro” di Vico Equense Luigi Malafronte.

“Girogustando 2024 non è solo un evento, ma un viaggio sensoriale che celebra la nostra tradizione e la nostra cultura – ha spiegato Ciro Buonocore, dell’associazione “Gen Seja” -. Vogliamo creare un’esperienza unica che unisca la passione per la buona cucina, l’arte e l’artigianato, valorizzando il nostro territorio e le sue eccellenze, dando un occhio al sociale, devolvendo in beneficenza parte del ricavato dell’intera manifestazione. L’obiettivo di questo evento è quello di creare un presidio territoriale aperto per tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi e fare del bene per la nostra Città”.

“Girogustando 2024” si preannuncia quindi come un evento straordinario, capace di coinvolgere e affascinare sia gli abitanti del luogo che i turisti. Si parte il 15 luglio con il cabaret di Enzo e Sal, e a seguire l’esibizione canora di Claudio Fiori. Si proseguirà il 16 luglio con lo spettacolo di Peppe Iodice, infine il 17 luglio con la chiusura di Simone Schettino e del quartetto “Four Notes”, tutti rigorosamente gratuiti.

Per agevolare il flusso di cittadini e turisti che arriveranno, è stato predisposto un servizio navetta dal parcheggio Murrano/Savarese di Marina di Aequa e dal centro cittadino di Vico Equense.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale calibro nella nostra comunità – ha continuato il sindaco Giuseppe Aiello -. Girogustando 2024 è un’opportunità straordinaria per mettere in mostra la bellezza e la ricchezza di Seiano, attirando visitatori e promuovendo il turismo locale. Ringrazio l’associazione Gen Seja per il loro impegno e la loro dedizione nella realizzazione di questo progetto”.