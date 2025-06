Vico Equense – La Sagra del Riavulillo, storica manifestazione enogastronomica organizzata dall’Associazione “Gli Amici del Riavulillo” nella borgata di Arola, tra le Sagre Tipiche della Campania.

Su richiesta dell’Associazione “Gli amici del Riavulillo”, l’Amministrazione Comunale di Vico Equense capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, ha dato il via libera per la richiesta di riconoscimento regionale tra le Sagre Tipiche della Campania.







Un prestigioso obiettivo, frutto di un lungo lavoro di valorizzazione e promozione del territorio di Vico Equense, che premia un evento simbolo di cultura, identità e tradizione. La sagra, nata nel 1990, ruota attorno al riavulillo, formaggio a pasta filata farcito con olive e peperoncino, esempio perfetto di arte casearia locale, recentemente insignito anche della Denominazione Comunale (De.Co.).

Un percorso che rappresenta un passo fondamentale per la crescita della manifestazione e per l’intera comunità, rafforzando la visibilità di un prodotto unico e aprendo nuove prospettive per il turismo enogastronomico, nel rispetto delle tradizioni e della storia del territorio.

“Un orgoglio per Vico Equense e per tutta la Campania – ha commentato soddisfatto il Sindaco Giuseppe Aiello -. Si tratta di un evento che, per la sua rilevanza storica, culturale, sociale, enogastronomica e turistica, merita pienamente questo riconoscimento ufficiale. È una manifestazione che celebra le nostre radici, valorizza un prodotto unico come il riavulillo e promuove l’identità del nostro territorio. L’inserimento nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari della Campania per l’anno 2025 rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella promozione di Vico Equense, rafforzandone l’attrattività turistica e culturale”.