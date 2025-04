Vico Equense – Dopo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, Vico Equense si tuffa ne “La Nostra Primavera di Sport e Cultura”.

Una serie di appuntamenti che uniranno sport, cultura, natura, sorrisi e tanto cuore. Grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale di Vico Equense, capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello e alla collaborazione del Circolo Sportivo Culturale Città di Vico Equense APS, ha preso il via la seconda edizione della manifestazione che intende promuovere i valori dello sport, della cultura e della salvaguardia ambientale.







Dopo l’anteprima di domenica scorsa che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini, venerdì 11 aprile alle ore 10.00 inizieranno le celebrazioni per la 55 esima Giornata Mondiale della Terra, con l’obiettivo di rafforzare i concetti di consapevolezza ecologica. Sarà il tema di una conferenza che si svolgerà presso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso, dal titolo “E fu sera e fu mattina”, alla presenza di scuole e chiese del territorio, pronte a dare il loro contributo per costruire insieme un futuro più verde e consapevole.

Nel giorno della Festa della Liberazione, di venerdì 25 aprile, ecco la 18esima edizione della “Piccola Corsa di Primavera”, manifestazione che avrà come slogan di riferimento “Tutti giù per terra”, con l’obiettivo di dare attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta. Ma soprattutto lo scopo è giocare, diffondere stili di vita attiva, promuovere la socializzazione ed educare al rispetto delle regole. Gareggeranno circa 500 piccoli atleti dai 5 ai 13 anni fino alla tradizionale corsa di 20 metri “da mamma a papà” destinata ai piccolissimi di 3 e 4 anni. I tracciati si disporranno lungo Via Domenico Caccioppoli, Via Santa Sofia, Via Colonnella e piazza Marconi che diventerà poi fulcro di eventi di animazione e di premiazione. Previsto anche un gioco locomotorio inclusivo, riservato ai ragazzi con disabilità, interessati a gareggiare in un triathlon articolato in varie discipline su un percorso circolare di 100 metri.

Poi sarà la volta di giovedì 1 maggio. In occasione della Festa dei Lavoratori, ci sarà l’ottava edizione della “Passeggiata Ecologica alla Sperlonga”, aperta a tutti, e che consentirà, lungo quel percorso sospeso fra cielo e mare, di vivere immersi nella tipica vegetazione mediterranea, in un luogo che affascina per la sua bellezza. Come di consueto, nei pressi della sorgente fissata come punto di ritorno, sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo a base di biscotti e succhi di frutta, e, come ricordo della partecipazione, un gadget confezionato con materiale riciclato. A far memoria della iniziativa sarà messa a dimora, una panchina a 2 posti in legno.

A fare da corredo agli eventi, un progetto che coinvolgerà gli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole primarie del territorio e le tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado degli Istituti della nostra Città. I ragazzi realizzeranno una vignetta che riporterà il mondo vegetale, applicando le regole artistiche e tecniche dell’arte botanica.

Infine, sarà la volta di lunedì 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica ci sarà l’esecuzione dell’Inno Nazionale per celebrare il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, con cerimonia dell’Alzabandiera e deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti. Seguirà la classica “Staffetta Tricolore, riservata alla categoria cadetti (11, 12 e 13 anni) e la “Staffetta Giostra”, riservata alla categoria esordienti (8, 9 e 10 anni) che si svolgerà in Piazzale Siani.

“La primavera è cominciata e, grazie alla preziosa collaborazione con il Circolo Sportivo Culturale Città di Vico Equense APS, noi la viviamo così: con passione, con valori, ma soprattutto insieme – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello -. Questa rassegna rappresenta lo spirito della nostra comunità, capace di unire generazioni diverse attraverso lo sport, la cultura e il rispetto per l’ambiente. Sono orgoglioso di vedere tanti giovani e famiglie coinvolti in iniziative che promuovono benessere, inclusione e consapevolezza. È questa la Vico Equense che vogliamo continuare a costruire: attiva, partecipe e ricca di cuore”, ha concluso il primo cittadino.