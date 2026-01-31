Nel corso del pomeriggio odierno, a Torre Annunziata, hanno sfilato centinaia di persone per una Marcia della Pace, organizzata dall’Azione Cattolica di Nola, presieduta da Vincenzo Formisano.

L’evento, dal titolo “Uno Spazio di Pace”, ha visto protagonisti soprattutto tantissimi giovani, molti dei quali reggevano striscioni, bandiere e palloncini colorati, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della pace, visto il momento storico particolarmente difficile e destabilizzante che l’umanità sta attraversando.

Il corteo si è mosso dalla zona adiacente allo stadio comunale “Giraud”, per poi recarsi presso il Santuario di Santa Maria delle Neve, dove i presenti si sono raccolti in preghiera, guidati da mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola.







Marika Galloro