Napoli – Città della Scienza ha organizzato, come di consueto per Halloween, “UNA FESTA DA PAURA ASPETTANDO HALLOWEEN,” che si svolgerà domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Un evento imperdibile per famiglie e bambini, dove la scienza incontra il divertimento in un’atmosfera più che “spettrale” molto “festosa”. Durante la giornata, i partecipanti potranno immergersi in un mondo di attività entusiasmanti e coinvolgenti con: Truccabimbi, dove i piccoli potranno trasformarsi in mostri spaventosi o simpatici fantasmini grazie a esperti truccatori; Laboratori Creativi: tra cui “L’Officina dei Mostri” (creazione di opere d’arte mostruose con la pasta Didò) e “La Casa Stregata” (costruzione di una grande casa infestata in collaborazione con altri partecipanti); I Science show: “Lo sconvolgente mondo degli insetti: tra occhi mostruosi e zampe pelose”, “Horror Magic Show” ideato e realizzato da Francesco La Marca e “Science Show … da paura” a cura de Le Nuvole Scienza

Non mancheranno: gli spettacoli al Planetario per condurre i visitatori a esplorare il misterioso universo e le visite guidate per scoprire il Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea e la Mostra sugli Insetti, con approfondimenti sul mondo affascinante e inquietante degli insetti.







L’evento intende coinvolgere bambini di tutte le età, con laboratori dedicati ai più piccoli fino ai preadolescenti. Sarà un’opportunità unica per apprendere divertendosi, scoprendo la scienza attraverso il gioco e l’immaginazione.

www.cittadellascienza.it