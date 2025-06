Napoli – «Mettere i minori al centro significa assicurare loro un equilibrio affettivo stabile con entrambi i genitori, prima, durante e dopo la separazione. La mediazione familiare non è un ripiego ma un percorso di prevenzione e gestione costruttiva del conflitto».

A parlare è la psicoterapeuta Annamaria Ascione, responsabile Centro Anima Iris psicologia clinica integrata a Pompei, membro del Comitato Tecnico-Scientifico di ASSIMEFAC (Associazione Nazionale Società Scientifica di Medicina di Famiglia e Comunità) e della “delegazione nazionale per l’uguaglianza genitoriale e per la tutela delle relazioni familiari”, chiamata a partecipare nel convegno del prossimo 5 luglio che chiuderà al Castello Vinciprova di Pollica il Tour della Bigenitorialità ideato e condotto da Davide Vinciprova, Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, già scrittore de #IlCastelloDiSabbia sul tema. «Ringrazio Vinciprova per avermi voluta in questo progetto corale che unisce professionalità e testimonianze di vita vissuta» aggiunge Ascione.







L’appuntamento cilentano riunirà associazioni di papà separati, magistrati, avvocati, psicologi e mediatori familiari per presentare la “Carta dell’Uguaglianza Genitoriale e della Tutela delle Relazioni Familiari”, chiedendo l’applicazione effettiva del principio di bigenitorialità spesso disatteso nelle aule di giustizia.

Per sostenere l’iniziativa è stato prodotto lo spot nazionale «INS?EME», girato da un direttore della fotografia di fama con colonna sonora originale del cantautore Antonio Colantuono: un minuto di immagini e note che racconta il valore di un padre e di una madre presenti in egual misura.

Il tour, dopo aver attraversato numerose città italiane con workshop e tavole rotonde, chiude in Campania con l’obiettivo di trasformare una cultura giuridica che promuova la piena corresponsabilità genitoriale.

“Un figlio non deve mai scegliere tra la mano del padre e quella della madre: la bigenitorialità è un diritto, non un privilegio” conclude Annamaria Ascione.

Breve Profilo Della Dr.Ssa Annamaria Ascione

Annamaria Ascione è psicoterapeuta e responsabile del Centro di psicologia clinica integrata “Anima Iris” di Pompei. Specializzata in psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia, ha completato la sua formazione presso istituti di eccellenza come l’Istituto Gianburrasca e Jonas di Milano, oltre a La Sapienza di Roma e l’Università Federico II di Napoli. In qualità di membro del Comitato Tecnico-Scientifico di ASSIMEFAC (Associazione Nazionale Società Scientifica di Medicina di Famiglia e Comunità), si dedica all’integrazione tra la pratica psicologica e la medicina del territorio.

Il suo percorso professionale è caratterizzato da un forte impegno sui temi dell’uguaglianza genitoriale, della tutela delle relazioni familiari e della mediazione nei conflitti di coppia, ambiti che approfondisce sia nella pratica clinica sia come consulente tecnico in ambito penale e civile. È membro dell’AISD (Associazione Italiana Studi sul Dolore), riconosciuta a livello internazionale per la ricerca sul dolore cronico, ed è esperta in pet therapy.

Relatrice in congressi nazionali e internazionali, Ascione è autrice di pubblicazioni scientifiche in Italia, Europa e America, nonché coautrice del testo “Corpi Violati ma Resilienti”, best seller sul tema del femminicidio. Ha ideato progetti innovativi per bambini e adolescenti nelle scuole, premiati da università, e si distingue per la sua attività di divulgazione come esperta su testate quali Il Mattino, ANSA, Repubblica e Corriere della Sera. Cura, inoltre, un podcast sulla salute mentale e partecipa regolarmente come esperta a trasmissioni mediche regionali e nazionali.