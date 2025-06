Napoli – Preparatevi a un viaggio esilarante nel tempo con la nuova serie comica “Pompei”, una produzione innovativa di Max Adv che unisce il cabaret napoletano all’avanguardia dell’Intelligenza Artificiale. Da settembre, la serie sbarcherà sul web e sulle principali emittenti regionali, promettendo risate a non finire.

Ambientata poche ore prima dell’eruzione del Vesuvio, “Pompei” catapulta i protagonisti e autori Salvatore Turco e Marco Lanzuise, insieme a un cast di talentuosi attori napoletani, nell’anno 79 d.C. Tra venditori di frutta, matrone affascinanti, gladiatori e personaggi pittoreschi, i nostri eroi si troveranno in situazioni esilaranti e sorprendenti, anche grazie all’inaspettata comparsa di oggetti tecnologici moderni, come quelli forniti dal partner Euronics Gruppo Tufano.







L’AI al Servizio della Creatività: La Visione di Massimiliano Triassi

Dopo il successo di “I Sovrani”, che rivisitava in chiave comica l’età della Napoli borbonica, il produttore Massimiliano Triassi di Max Adv si immerge nuovamente nella comicità storica, questa volta con un partner d’eccezione: l’Intelligenza Artificiale.

“L’Intelligenza Artificiale non si sostituisce all’ingegno umano, ma lo potenzia,” afferma Triassi. “Il suo valore aggiunto risiede nell’automazione delle attività più ripetitive, come il montaggio preliminare o la creazione di bozze di script e sfondi virtuali. Questo libera i creativi, permettendo loro di concentrarsi sulla fase ideativa e sulla narrazione, spingendo i confini della creatività e realizzando contenuti più innovativi e personalizzati.”

Triassi sottolinea come, nonostante alcuni credano il contrario, l’AI non riduca necessariamente i costi, ma liberi risorse preziose da investire sulla creatività. Max Adv è all’avanguardia in questo campo, avendo già realizzato una cinquantina di spot pubblicitari con l’ausilio dell’AI, dimostrando l’efficacia di questo approccio innovativo.

Un Team di Eccellenza per una Comicità Senza Limiti

La creatività napoletana, affidata a Turco e Lanzuise, si unisce a uno staff specializzato in AI composto da Graziano Iacuelli, Fabio Ruffo, Daniele Violante, Roberto Aiena ed Emanuele Matera. Questa sinergia ha permesso di creare avatar realistici e animazioni fluide che interagiscono dinamicamente con gli attori, arricchendo la narrazione visiva e offrendo un assaggio delle infinite possibilità quando tecnologia e immaginazione si fondono.

“Pompei” è l’ultimo esempio della visione di Massimiliano Triassi, che continua a pescare nel ricco bacino del cabaret napoletano, producendo programmi che hanno fatto la storia del genere come “I sovrani”, “Ultimo stadio”, “Barche in onda”, “À ricetta”, “Sasamen”, “Musicaly game show”, “#Approdiche?” “Sartù, il Sorriso è servito”, La Notizia in Comune, Mon Amour, la produzione del film “12 Repliche”, la serie Tv “Baby Gang”.