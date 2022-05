Saranno più di 100 espositori per 200 brand rappresentati sparsi tra 15 mila metri quadri su tre interi padiglioni.

Tutto pronto, quindi, per la kermesse “TuttoPizza”, la fiera internazionale per gli operatori del settore in programma a Napoli dal 23 al 25 maggio.

Location dell’evento: la Mostra d’ Oltremare di viale Kennedy a Napoli.

Tra le autorità ed i nomi noti nel settore, prenderanno parte anche Sergio Miccù, presidente dell ‘”Associazione Pizzaiuoli Napoletani”, e Raffaele Biglietto di “TicketLab”.

Impressionante il numeri dei partecipanti attesi all’evento campano: attesi, infatti, circa 20 mila tra produttori e imprenditori, titolari di ristoranti, pizzerie, alberghi e attività legate al food & beverage, grossisti e distributori.

Tra le novità dell’edizione 2022: la pizza dedicata all’isola di Procida.

In programma anche il “Trofeo Tuttopizza”: pizzerie, associazioni e catene in franchising si sfideranno per contendersi il premio dell’edizione 2022.