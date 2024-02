Si inizia giovedì 29 febbraio, alle 21, con una nuova proposta di “stand up comedy”: Daniele Tinti protagonista del suo nuovo spettacolo “Crossover”.

Quindi, nel week end, si torna alla musica.

Venerdì 1° marzo, alle 21, Dario Sansone, frontman dei Foja, debutterà con il suo ensemble nel concerto teatrale “Santo Sud”.

Infine, sabato 2, alle 21, e domenica 3 marzo, alle 18, Maria Angela e Marianna Robustelli racconteranno in musica, con “Blues velvet. As Neapolitan jazz dream”, la storia e i sogni di due sorelle figlie dell’emigrazione partenopea in America. Per l’occasione le protagoniste invitano il pubblico a partecipare con un “dress code” degli anni ‘40, indossando un abbigliamento o comunque un accessorio dell’epoca.







I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. È ancòra possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30.

Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.