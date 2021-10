Trecase – Lunedì 4 ottobre 2021 a Trecase al Santuario-Parrocchia “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” alle ore 18,30, nell’ambito delle iniziative promosse per il “TEMPO DEL CREATO (1 settembre – 4 ottobre 2021)” dal Comitato direttivo ecumenico del Tempo del Creato, le Parrocchie: “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” e “S. Antonio di Padova” in Trecase, le Associazioni: Prometeo, Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania, Pro Loco Trecase, Logos, La Fontana del Villaggio, UCID Napoli e Campania, AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani – Sezione Diocesana di Nola), Associazione Eco Culturale, Pro Natura Campania, con il patrocinio dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, in osservanza delle norme vigenti emanate per la prevenzione e la diffusione del contagio da Covid-19, si tiene la Celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino Palmese, Vicario Episcopale per il settore “Carità e Giustizia” e Direttore Diocesano dell’Ufficio Servizio per la Promozione della Giustizia, della Pace e della Salvaguardia del Creato dell’Arcidiocesi di Napoli, Consulente ecclesiastico UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania.

A seguire il convegno sul tema: “Custodiamo il Creato e proteggiamo “la nostra casa comune”. Rinnoviamo l’Oikos di Dio.

Dopo i saluti di don Salvatore Scaglione, Parroco del Santuario di S. Maria delle Grazie e San Gennaro in Trecase e di don Federico Battaglia, Parroco della Chiesa di S. Antonio di Padova in Trecase, Direttore Diocesano dell’Ufficio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli, Fondatore della prima Comunità Laudato sì’ in Campania seguono gli interventi di Raffaele De Luca, Sindaco di Trecase; Clotilde Zampognaro, Dirigente scolastico dell’I.C.S. “D’Angiò – Via Vesuvio” Trecase; Guido Pocobelli Ragosta, Giornalista, Vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai Campania, Presidente UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania; Stefania Brancaccio, Imprenditrice, Vice Presidente nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), Presidente UCID Campania; don Tonino Palmese, Vicario Episcopale per il settore “Carità e Giustizia” e Direttore Diocesano dell’Ufficio Servizio per la Promozione della Giustizia, della Pace e della Salvaguardia del Creato dell’Arcidiocesi di Napoli, Consulente ecclesiastico UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania.

Il convegno è moderato da Francesco Manca, Giornalista, Animatore del Movimento Laudato sì’, Segretario organizzativo della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, Presidente associazione culturale Prometeo, Segretario regionale UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania.