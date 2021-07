Torre del Greco – Si è svolta, l’altra mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale la cerimonia di consegna dell’ encomio ad un giovanissimo cittadino di Torre del Greco: Carlo Sorrentino, protagonista dello sventato incendio allo storico edificio dell’Istituto d’Arte di P.zza Luigi Palomba, lo scorso 16 Maggio.

Carlo – classe 1992, sottocapo della Marina Militare in servizio sulla nave “Etna” con base a Taranto – la sera del 16 Maggio – notato l’alimentarsi delle fiamme all’interno dell’androne dell’antico Istituto, con determinazione e pronta risoluzione, si è lanciato con un​ personale estintore che custodiva nella propria auto, riuscendo anche grazie all’aiuto di alcuni residenti del quartiere, a domare le fiamme e a limitare i danni alla struttura.

A consegnare il riconoscimento, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, alla presenza dei familiari del ragazzo e della Dirigente dell’Istituto d’Arte, Rossella Di Matteo.

“E’ il secondo encomio – le parole del primo cittadino – che conferiamo, a distanza di un mese, ad un altro giovane della nostra città distintosi per altruismo e profondo senso civico . ​ Una gran bella lezione di civiltà che ci fa sperare nei nostri ragazzi e ci incoraggia a mettere in campo, con sempre maggiore determinazione, azioni per l’educazione e la formazione dei giovani. Carlo ha reso un servizio all’intera nostra comunità. Grazie al suo intervento, infatti,​ è stato scongiurato il peggio, e preservato un autentico scrigno di tesori della nostra identità cittadina. Un momento di orgoglio e di dignità per Torre del Greco”.