Si terrà al cineteatro Corallo l’ultimo e tra i più attesi appuntamenti della rassegna “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e che finora ha saputo raccogliere migliaia di presenze, prima a Villa Macrina e poi negli spazi esterni degli ex molini meridionali Marzoli.

A via Calastro era in programma anche l’atto conclusivo della kermesse, quello di sabato 18 novembre, con “Raiz canta Sergio Bruni”.

Ma le incerte condizioni meteorologiche e soprattutto l’impossibilità di spostare ad altra data il concerto, hanno convinto l’ufficio Cultura dell’ente e il dirigente Gennaro Russo a stabilire il trasferimento nella sala al coperto della struttura di corso Vittorio Emanuele, sempre con ingresso gratuito su prenotazione tramite la piattaforma attiva sul sito www.comune.torredelgreco.na.it.







La stessa sala, del resto, ha già accolto con successo gli ultimi due spettacoli della rassegna: dopo The Caponi brothers swing orchestra con “Swing e sodal”, anche Partenoplay di Marina Bruno (feat. Daniele Sepe, opening Maurizio Giobbe) si è tenuto al Corallo sabato 11 novembre, raccogliendo numerosi consensi e applausi convinti dai presenti.

Si avvia a conclusione anche l’altra rassegna promossa in questi mesi dal Comune, ArtTorre. Causa maltempo, diversi sono stati gli spettacoli delle compagnie e associazioni cittadine che hanno subito uno slittamento rispetto a quanto inizialmente previsto.

Proprio per questo, gli uffici hanno fissato un calendario fitto per i prossimi giorni, sempre negli ex molini Marzoli, con esibizioni che avranno inizio alle ore 20 (ingresso gratuito sempre con prenotazione).

Ecco nel dettaglio il programma: oggi, lunedì 13 novembre, l’associazione Le Ballet presenterà “Noi, la nostra terra”; mercoledì 15 sarà la volta di Cuore di Gesù con “Napule, ‘na resata e ‘na canzone”; giovedì 16 l’associazione Adagi andrà in scena con “7 minuti”; venerdì 17 “Un viaggio tra Stax e Motown” con The Groove out rhythm’n blues band (concerto della rassegna Voci d’autunno); domenica 19 (ma alle ore 18) la Actm presenterà il concerto bandistico napoletano; infine lunedì 20 novembre sarà la volta dell’associazione Melallucca con Napulegni-omaggio a Pino Daniele.