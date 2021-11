Torre del Greco – Si è svolta il 4 Novembre, presso il monumento civile della “Casa del Combattente” nella villa comunale “V. Ciaravolo” di Corso Vittorio Emanuele, un momento celebrativo e commemorativo in occasione della “Giornata Nazionale dell’’Unità e delle Forze Armate”, per ricordare il valore eroico ed il sacrificio umano delle innumerevoli vittime dell’eccidio bellico durante gli anni della Grande Guerra.

L’evento, tenuto in modo sobrio e contenuto​ – in considerazione delle vigenti normative di contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID- 19 – ha visto la presenza oltre che dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, anche dei vertici militari delle Forze dell’Ordine territoriali e dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, che per l’occasione ha offerto la consueta corona di fiori alla memoria dei caduti.

A coronamento dell’alto momento istituzionale – scandito dal solo suono della tromba – il primo cittadino ha scoperto una lastra di marmo bianco, posta sulla facciata dello storico e restaurato edificio “Casa del Combattente”, celebrativa della ricorrenza del centenario del “Milite Ignoto”, al quale l’Amministrazione comunale della città di Torre del Greco, con delibera di Giunta n. 184 del 05.08.2021, ha conferito la cittadinanza onoraria.