Ercolano – Torna, per la sua 18ma edizione, la Sagra del Pesce di Ercolano. Tante prelibatezze e buona musica allieteranno le serate i cui proventi saranno destinati alle attività assistenziali della CROCE ROSSA ITALIANA nelle città di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata.

L’appuntamento di fine estate più amato di sempre ci promette di assaggiare prelibatezze a base di pesce fresco, e non solo, ma anche tanta musica e intrattenimento.







Tre weekend di spettacoli con pesce freschissimo a miglio zero

La festa prenderà vita per ben 3 weekend consecutivi a pochi passi dal maestoso Parco Archeologico di Ercolano: 23-24-25 agosto; 30-31 agosto; 1-6-7-8 settembre 2024.

A partire dalle 20.30 i visitatori avranno il privilegio di gustare una vasta selezione di prelibatezze a base di pesce fresco cucinato secondo le ricette della tradizione dagli chef locali. L’intero ricavato della kermesse sarà destinato alle attività assistenziali della Croce rossa.

Gli stand allestiti in via Papiri Ercolanesi saranno pronti a sfornare vere e proprie specialità come il risotto alla pescatora e il classico cuoppo di mare, il caratteristico cono di carta. Non mancheranno opzioni come il cuoppo di terra, le montanare, le zeppoline e per i più piccoli patatine e wurstel. Insomma, saranno accontentati proprio tutti.

Tutte le serate le piazze e le vie del centro si riempiranno di suoni, colori e esibizioni dal vivo che spaziano dalla musica popolare a quella moderna, adatti a tutte le età.

Info sulla Sagra del Pesce ad Ercolano

La XVIII edizione della Sagra del pesce di Ercolano si terrà presso il Parcheggio degli Scavi Archeologici in Via dei Papiri Ercolanesi.

Le date della Sagra

Venerdì 23 agosto, Sabato 24 agosto & Domenica 25 agosto 2024,

Venerdì 30 agosto 2024 & Sabato 31 agosto 2024,

Domenica 01 settembre, Venerdì 06 settembre, Sabato 07 settembre & Domenica 08 settembre 2024.

Per informazioni chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3312730274.

Maggiori informazioni Sagra del Pesce di Ercolano. Non è obbligatoria la prenotazione.