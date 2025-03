Domenica 23 marzo torna a Napoli la Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L’evento, giunto alla XII edizione, rappresenta un momento di grande sostegno e vicinanza alle persone che convivono con una patologia rara, e un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla ricerca.

La Walk of Life 2025 comprenderà diversi percorsi che partiranno dalla Rotonda Diaz: una corsa competitiva e non competitiva di 9,9 km con partenza alle ore 9:00 e una passeggiata di 3 km con partenza alle ore 10:30.







Anche quest’anno, già da sabato 22 marzo sarà allestito presso Rotonda Diaz il Villaggio di Fondazione Telethon dove sarà possibile ritirate il pettorale e il pacco gara e iscriversi alla passeggiata.

Per l’occasione saranno presenti anche stand di partner, con animazione ed esibizioni sul palco che proseguiranno per tutto il pomeriggio.

La Walk of Life sarà un’occasione di incontro tra sport, divertimento e solidarietà che unirà i cittadini nel sostegno a tutte le persone nate con una malattia genetica rara.

La città di Napoli è, infatti, particolarmente legata alla ricerca perché ospita sul suo territorio l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli, un’eccellenza mondiale nel campo della ricerca scientifica capace, grazie ai suoi importanti risultati, di attrarre ricercatori di assoluto valore di tutto il mondo.

La quota di iscrizione alla Walk of Life è di 15 euro per la corsa competitiva e di 10 euro per la non competitiva e la passeggiata.

I fondi raccolti grazie a questo evento serviranno a sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon che, dal 1990 ad oggi, ha investito in ricerca 698 milioni di euro, finanziando oltre 3.000 progetti con 1.771 ricercatori coinvolti e 637 malattie studiate.

L’evento è stato organizzato con il supporto di Fondazione Ferrarelle, BNL BNP Paribas, Union Gas e Luce, La Molisana, Doemi, Ambrosoli, Matese, Zeus Sport, Icam, Mulino Caputo, Poliass, Finaide, Over Security, La Fiammante, Opportunity, Bava, Unity Original, Università Napoli Suor Orsola.

L’organizzazione tecnica della manifestazione sportiva è stata curata da ASD Napoli Running.