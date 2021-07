Portici – Conto alla rovescia per il Fresko Film: con la prima proiezione in programma domani sera alle 21, Portici dà il via all’attesa rassegna di cinema all’aperto.

Superando le mille difficoltà scaturite dal Covid, si è riusciti a garantire la XXVII edizione della manifestazione organizzata dal cinema Teatro Roma dei fratelli Perasole e dalla Fondazione Territoriale Città del Monte in collaborazione con il Comune di Portici.

Un appuntamento al quale i porticesi sono particolarmente affezionati, sia per il vasto cartellone di film scelti per la rassegna sia per la possibilità di godere fino a settembre di una piacevole e fresca alternativa per trascorrere le serate estive.

Ancora una volta ad ospitare il Fresko Film sarà la zona antistante l’area scoperta della palestra dell’Istituto Comprensivo Da Vinci Comes di Viale Bernini, appositamente allestita per lo svolgimento della rassegna cinematografica seguendo tutte le normative antiCovid.

Le proiezioni avranno stasera e proseguiranno secondo il calendario fino al 5 settembre, con inizio spettacoli alle 21 e con un costo di ingresso di 3,50 euro a biglietto. In tutto saranno ben 57 giornate di cinema con un totale di 25 film, un’ampia programmazione che potrà soddisfare diverse fasce d’età e di pubblico.

Ad aprire la kermesse sarà il film “Fortuna”, ispirato ai drammatici fatti avvenuti al Parco Verde di Caivano nel 2014.