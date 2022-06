Spaziotempo è una ricerca

Spaziotempo è un’installazione fotografica

Spaziotempo è una call, per la popolazione tutta, interessata al futuro

Il concetto di ambiente comprende un sistema complesso di relazioni tra noi e quello che ci circonda. il progetto nazionale AMBIENTE CLIMA FUTURO della FIAF vuole essere un’occasione per riflettere sui significativi processi di trasformazione che attualmente investono tale rapporto. Il LAB FIAF di Napoli ha lavorato sul concetto di “futuro” come fil rouge che lega i tre temi | tutto si muove in prospettiva del futuro.

“A Maurilia, il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima (…) attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era” [Italo Calvino, Le Città Invisibili]

“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.” [ Shakespeare ] in collaborazione con il Comune di Napoli è stata realizzata nella Casina Pompeiana in Villa Comunale di Napoli una installazione fotografica dedicata a tale ricerca, con inaugurazione martedì 28 giugno h.18:00 in concomitanza con altre cento mostre aperte in tutta Italia.

La kermesse sarà visitabile fino al 12 luglio.