Ferito, con un colpo d’arma da fuoco, alla gamba sinistra in seguito ad un tentativo di rapina.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sarebbe successo questo, la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, nel centro storico di Napoli.

Un uomo di 20anni, secondo una prima versione da verificare, era a bordo di un scooter, in via Foria, quando è stato affiancato da altri due individui, anche loro su scooter, che hanno esploso un colpo d’arma da fuoco, colpendolo alla gamba, per una tentata rapina. Il ventenne è stato soccorso all’ospedale Pellegrini, 10 i giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della Napoli centro impegnati per ricostruire i fatti.