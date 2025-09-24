Ercolano – La Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, giunta alla sua 17ª edizione, annuncia l’avvio del progetto culturale “Scavi di Ercolano: un viaggio nel tempo e nella cultura”, che si svolgerà a bordo della MSC Grandiosa dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 e nei porti toccati dalla crociera.







Conferenza stampa di presentazione del progetto Data: 24 settembre 2025

Ora: 11:00

Luogo: MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e archeologico della città di Ercolano e del MAV, offrendo informazioni e materiali utili per una migliore conoscenza dei siti. L’iniziativa si svilupperà a bordo della nave e nei porti del Mediterraneo attraverso corner informativi, materiali dedicati e specifiche agevolazioni per la visita al MAV.

Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, tra cui: Ciro Buonajuto – Vicepresidente nazionale ANCI

Giovanni Mensorio – Consigliere Regionale Ciro Cacciola – Direttore Generale MAV

Luca Valentini – Direttore Commerciale MSC Crociere Francesco Spinosa – Ideatore e organizzatore della Crociera

Sarà presente una rappresentanza del cast artistico della Crociera, composta da Amedeo Colella, Luciano Capurro e Roberto Colella, in qualità di testimoni della cultura e della tradizione napoletana.

La Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana conferma il proprio ruolo di piattaforma itinerante per la promozione e la valorizzazione della cultura e della storia di Napoli e del Mediterraneo.