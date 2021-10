San Giorgio a Cremano – Zinno: “Ecco come recuperare i mini abbonamenti al teatro Augusteo fatti prima della pandemia”.

“Cari concittadini, prima della pandemia, ovvero nel novembre 2019 e febbraio 2020 il Comune di San Giorgio a Cremano stipulò due convenzioni con il teatro Augusteo di Napoli, con cui si offriva la possibilità ai sangiorgesi di acquistare miniabbonamenti per alcuni spettacoli a prezzo ridotto del 50%.

Purtroppo a causa del lockdown e delle continue sospensioni delle attività di cinema e teatri per quasi due anni, i quasi 500 cittadini che hanno aderito alla convenzioni non sono riusciti a vedere tutti gli spettacoli previsti.

Oggi, sebbene siano passati due anni e con la capienza di cinema e teatri tornata al 100% , insieme all’assessore Pietro De Martino ci siamo attivati affinchè questi appuntamenti non vadano persi.

Dopo aver trovato un accordo con il Teatro Augusteo infatti, è stato stabilito che le 428 persone che avevano sottoscritto il miniabbonamento di 5 spettacoli a novembre 2019, potranno recuperare il 9 NOVEMBRE 2021 alle ore 21.00 lo spettacolo di Andrea Sannino in “Carosone l’Americano di Napoli”.

I 142 cittadini che invece avevano sottoscritto l’abbonamento di 3 spettacoli a febbraio 2020, potranno recuperare il primo spettacolo il 23 NOVEMBRE 2021 sempre alle 21.00.

Per sopraggiunti impegni televisivi dell’artista, lo spettacolo è stato sostituito con: “Così Parlò Bellavista”, con Marisa Laurito, Geppy Gleijeses e Benedetto Casillo.

Per prendere parte agli spettacoli, è necessario aver conservato il biglietto “sospeso” relativo al miniabbonamento ed essere in possesso del green pass.

Per ogni altra informazione è possibile contattare il numero 081 56 54 358 e chiedere del Sig. Giuseppe Sarti da martedì 12 ottobre dalle 9.00 alle 12.00.

Ci è sembrato giusto restituire questa opportunità a tantissimi cittadini che vi hanno aderito, dal momento che la sospensione degli spettacoli è dipesa da cause di forza maggiore.

Grazie al teatro Augusteo e in particolar modo ad Enzo Barile per la collaborazione e il sostegno mostrato”.