San Giorgio a Cremano – Premio Massimo Troisi. Un evento che è giunto alla 20esima edizione e che si focalizza questa volta, oltre che sui talenti emergenti, prevalentemente sugli artisti del nostro territorio.

Comprensibilmente con le esigenze e le restrizioni del periodo, questa edizione del Premio sarà interamente digitale; verrà trasmessa attraverso la piattaforma digitale creata per il Premio Massimo Troisi, completamente riprogettato e sui canali social.

Sul sito saranno caricati eventi, spettacoli e naturalmente le competizioni artistiche nelle categorie (che sono le medesime dello scorso anno) Secondo questa nuova, obbligatoria, modalità le gare saranno visibili “on-demand”, ovvero ogni qualvolta si desidera.

Gli eventi saranno naturalmente tutti gratuiti. Direttore artistico del Premio Massimo Troisi sarà nuovamente Gino Rivieccio. Dopo il successo dello scorso anno, Rivieccio coordinerà anche questa digital-experience, mettendo insieme concorsi, comicità e musica in una serie di appuntamenti pensati per tutta la famiglia che andranno in onda durante le festività natalizie.

Il calendario degli spettacoli e gli ospiti saranno elencati durante una conferenza stampa che si svolgerà, sempre in modalità on line, il 19 dicembre.