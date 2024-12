San Giorgio a Cremano – A San Giorgio a Cremano il Natale si anima con tante iniziative e attività che comprendono teatro, eventi per bambini, mostre e musica. Il 18 dicembre si svolgerà in via Salvator Rosa “Note di Natale. Il suono delle strade in festa”, un concerto che promette di regalare emozioni indimenticabili, inserito nel Cartellone metropolitano. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00, nell’area antistante l’ex Cinema Flaminio. Sarà una serata di musica, animazione e shopping, immersa nella magica atmosfera natalizia, con artisti di grande talento e di spessore della scena musicale napoletana e nazionale: In concerto vi saranno: Enzo Gragnaniello, cantautore e poeta, la cui voce e le cui melodie sono da sempre un inno alla profondità e alla bellezza della tradizione partenopea; Le Ebbanesis, il duo femminile che ha incantato il pubblico con la loro rivisitazione unica e vibrante della canzone napoletana classica e contemporanea; Lucariello, noto per il suo stile inconfondibile che fonde rap e poesia, capace di raccontare le contraddizioni e le meraviglie della città e Gnut, cantautore raffinato e autentico, che con la sua chitarra e la sua voce trasporterà il pubblico in un viaggio tra atmosfere intime e sognanti.

La conduzione è affidata a Fabiola Cimminella e Mario Pelliccia. Oltre alla musica, l’evento offrirà anche momenti di animazione e la possibilità di vivere l’esperienza dello shopping natalizio, con le attività commerciali della zona pronte ad accogliere i visitatori.







“Note di Natale è un’occasione perfetta per immergersi nello spirito delle feste, lasciandosi trasportare dal calore della comunità e dalla magia della musica – fa sapere il Sindaco Giorgio Zinno. Gli artisti sono simboli della tradizione molto amati da tutti, si alterneranno sul palco allestito per la prima volta su questa strada in una serata di divertimento, condivisione e tanta musica. Con il vicesindaco Pietro De Martino, abbiamo voluto portare un evento di tale portata in questa zona, per ritrovarci, celebrare la bellezza della nostra comunità e condividere la gioia di queste festività”.