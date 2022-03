San Giorgio a Cremano – Si chiama “Donne in March” con un riferimento sia al mese di marzo, sia al cammino, quindi alla marcia, che le donne compiono quotidianamente verso il pieno e definitivo raggiungimento della parità. E’ il programma che il Sindaco Giorgio Zinno ha elaborato per la celebrazione della Festa della Donna, insieme alle consigliere comunali e all’Assessore per le Pari Opportunità Maria Tarallo. Si parte il 3 marzo con una serie di iniziative che fino al 26, intendono aprire una riflessione sui passi compiuti finora nel cammino per la parità e contro ogni forma di violenza. Gli eventi coinvolgeranno anche gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; anzi è proprio da loro che intendiamo partire per diffondere una cultura che riconosca il valore della donna nella comunità, in ogni ambito sociale, professionale e privato.

– Giovedì 3 e venerdì 4 marzo, saranno consegnate presso gli istituti comprensivi del territorio, piantine da coltivare e di cui prendersi cura, come proseguimento del progetto iniziato lo scorso anno: “Coltiviamo le emozioni”.

– Dal 5 al 13 marzo, il municipio sarà illuminato di giallo, in onore delle nostre concittadine e di tutte le donne del mondo.

– Domenica 6 marzo invece, dalle 9.30 nel meraviglioso parco di Villa Bruno, che sarà stato appena inaugurato, spazio allo sport per una mattinata all’insegna del pilates, del kravmaga e della boxe. Presso il desktop presente in Villa, sarà possibile lasciare frasi che verranno poi pubblicate sul profilo Instagram e Fb Cremano_donna.

– Dal 7 al 16 marzo, spazio all’arte che questa volta “scende in strada”. In città, ma anche dai balconi del municipio, di Villa Bruno e di Villa Vannucchi, saranno affissi manifesti di Enrica Mannari l’artista che porta la creatività e la bellezza nei luoghi più belli d’ Italia con frasi motivazionali dedicate a tutti, nell’ambito della campagna di comunicazione visiva dal titolo, appunto: “Motivarte”.

– L’8 marzo, giornata della Donna, gli appuntamenti sono doppi: alle 10.00 in Fonderia Righetti, si svolgerà “Oltre le mimose” , a cura dell’I.C. Troisi. Mattinata di confronto sui temi: benessere e booby shaming; donne e lavoro; la donna nel tempo e nello spazio e violenza di genere. Saranno presenti, tra gli altri, le consigliere comunali. Alle 19.00 invece presso il Piano Nobile , in sempre in Villa Bruno, presentazione del vernissage “Farfalle senza Ali” , mostra pittorica a cura di Stefania La Greca. L’esposizione è visitabile fino al 16 marzo. Ingresso con green pass.

– Il 9 marzo, sempre in Fonderia Righetti alle 9.30, gli studenti del Liceo Urbani incontrano la Prof.ssa Giuseppina Scognamiglio dell’Università Federico II di Napoli e Mario Mottola, autori del volume “E’ il teatro, bellezza”, incentrato sulla vita e sugli aneddoti meno conosciuti della vita di Eduardo Scarpetta e del suo rapporto con le donne.

– Il 12 marzo, alle 19.30 in Fonderia Righetti, spettacolo musicale dal titolo “DONNE IN MARCH”. 8 artiste si esibiranno sul palco per cantare le donne e la loro sensibilità, condotte da “Noemi Gherrero”. Anche qui ingresso solo con green pass.

– Il 13 marzo, torna lo sport al Palaveliero dalle 10.00 alle 12.00 con “MAI PIU INDIFESA”, corso di autodifesa personale al femminile con consegna degli attestati. Prenotazioni in sede.

– Il 16 marzo, in Fonderie Righetti 10.30, Cremano Donna presenta il Premio Letterario, a cura dell’Ass. La Bottega delle Parole”, rivolto alle scuole superiori e ai cittadini. Verranno presentati i libri finalisti e il bando di partecipazione per la sezione inediti.

– Il 19 marzo, presso la Biblioteca Comunale Padre Alagi , alle 19.00 presentazione-vernissage della mostra pittorica e fotografica “IN ME IO TI RICONOSCO. IN TE IO MI RICONOSCO” a cura di Kaafune e Selenia Ragni, incentrato sul rapporto madre-figlia, visitabile fino al 30 marzo. Ingresso con green pass.

– Il 26 Marzo, sempre nella Biblioteca , alle 18.00 “ESSERE DONNA. IL LUOGO DELL’ASCOLTO”, progetto pilota a cura della Consulta delle pari Opportunità, con la realizzazione di frasi relative a episodi di violenza sulle donne, con la tecnica del cut up ricavato da titoli dei quotidiani ed applicazione su piatti di ceramica. Parteciperanno al progetto pilota le prime 12 persone prenotate all’indirizzo mail consultapariopportunità@e-cremano.it

“Ogni anno, grazie alla partecipazione delle consigliere comunali, il programma di iniziative si arricchisce sempre più – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – e questo è il frutto di un lavoro costante basato sulla partecipazione e capace di interpretare i cambiamenti in atto che riguardano le donne quindi tutta la società. Il fermento culturale che viviamo sul nostro territorio si traduce, in questa particolare occasione in eventi capaci di celebrare la figura femminile, consapevoli che non c’è futuro senza l’uguaglianza di genere che è tra le radici della democrazia”.