Alle falde del Vesuvio, in questo mese di ottobre, protagonista assoluta è la zucca!

Questo colorato, gioioso e gustoso ortaggio, simbolo delle prime fasi dell’autunno, è la star dell’evento targato Wesuvio – Kora – Gusto Vesuviano, che animerà gli splendidi giardini di Palazzo Barbieri a Portici per ben tre domeniche, ovvero 24 e 27 ottobre, più il 7 novembre, dalle 10.30 alle 12.30. I piccoli vesuviani avranno la possibilità di immergersi gioiosamente nel mondo delle zucche, conoscendone le caratteristiche e le tante proprietà,

comprendendo tempi e tecniche di coltivazione, scoprendone i mille impieghi.

Per vivere appieno una domenica mattina all’insegna del motto “imparare

giocando”, potranno decorare e pitturare una zucca che diverrà personalissimo cimelio di una giornata a stretto contatto con la natura, senza allontanarsi dalla città!

A rendere tutto più speciale, la presenza di Bonsai, il mago clown che con il suo spettacolo unico in bilico tra magia e comicità, calamiterà le attenzioni dei piccoli e non solo.

“Sale in zucca”, questo è il nome scelto per l’evento in programma, fa parte della serie di appuntamenti che Wesuvio, Kora e Gusto Vesuviano, realtà associative attive da anni nell’ambito della promozione del territorio vesuviano, hanno in programmazione per la stagione 2021/2022, con l’obiettivo di valorizzare il territorio sensibilizzando i giovanissimi vesuviani verso i temi della natura e della straordinaria specificità e diversità dei prodotti e della cultura della terra vesuviana.

La location di palazzo Barbieri a Portici è luogo simbolo delle molteplici meraviglie (semi) nascoste che le città vesuviane conservano e riservano.

Nella data del 31 ottobre, sarà presente anche il Mercatino Vesuviano dei prodotti a km0, che ha già riscosso enorme successo nella prima edizione tenutasi a fine settembre.

L’ingresso ai giardini è gratuito, mentre il laboratorio e lo spettacolo per i bambini prevedono un ticket e una prenotazione obbligatoria tramite canali social, telefono o via mail