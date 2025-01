Sabato 8 febbraio, nella sala del Complesso monumentale di San Severo al Pendino in via Duomo 286 a Napoli, si terrà l’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, dal titolo “Sahaja Yoga: la Via Spontanea alla Realizzazione del Sé”.

Durante l’incontro, accompagnato dall’armonia musicale indiana, i partecipanti avranno modo di conoscere e sperimentare la meditazione diffusa in tutto il mondo da Shri Mataji Nirmala Devi, considerata una delle voci più significative nella storia della ricerca spirituale, messaggera di pace e di armonia tra i popoli.

Sahaja Yoga è un metodo semplice e naturale che consente di riconciliarci con la parte più profonda di noi, ritrovare un equilibro spontaneo, acquisire pace e benessere interiori.