Giunge alla sua 44^ edizione la Sagra dei Funghi che si terrà a Cusano Mutri, in provincia di Benevento.

La sagra, uno degli eventi più attesi del Sannio in programma tra Settembre ed Ottobre, è tornata dopo la pandemia ritrovando migliaia di persone pronte a invadere le stradine e le taverne allestite nella cittadina del Matese ed è proprio in funzione di questo enorme afflusso di persone che la sagra si svolge in più giorni e in orari prolungati.







Lungo il percorso si snodano gli stand enogastronomici, ovvero piccole abitazioni trasformate all’uopo in punti di ristoro, che fanno da filo conduttore alla scoperta delle bellezze dei luoghi ma, soprattutto, dell’unicità dei sapori.

dal 19 settembre al 13 ottobre 2024.