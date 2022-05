Dal 27 maggio al 5 giugno, sul lungomare partenopeo, il baccalà sarà protagonista indiscusso a Napoli.

Torna, infatti, la kermesse BaccalàRE, la festa che coniuga la cultura e la tradizione culinaria napoletana. Ai partecipanti, sarà offerto il gustoso baccalà in tutte le sue forme e cotture.

Per l’occasione, il programma dell’evento sarà ricco di emozioni e divertimento: un appuntamento obbligatorio per gli amanti del baccalà, fra degustazioni di alta qualità gastronomica con chef stellati. E per contorno, intrattenimento e musica in una cornice mozzafiato come il golfo di Napoli.