Presentato presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo di Napoli – dall’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, l’evento “Race for the Cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo.

In programma, dal 20 al 22 maggio, tre giorni di eventi in Piazza Plebiscito ed iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che culmineranno domenica con la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nelle vie del centro città.

Tra gli interventi: il presidente del Comitato Regionale Campania Komen Italia, Riccardo Imperiali di Francavilla, ed il Presidente Nazionale del Komen Italia Riccardo Masetti.