Domani, giovedì 10 aprile alle ore 16:00, nel corridoio di collegamento tra la stazione Piazza Fuga della Funicolare Centrale e la stazione Vanvitelli avrà luogo la cerimonia di svelamento dell’opera dell’artista Agostino Rampino “Oro” vincitrice della IV edizione del Premio “Raffaele Pezzuti per l’arte”.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza dell’ Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento sarà presentata la V edizione del Premio che quest’anno avrà come tema “Napoli nel nuovo millennio. Passato, presente e prospettive future”.







Il Premio “Raffaele Pezzuti per l’Arte” è il concorso istituito dal Comune di Napoli, in collaborazione con l’Azienda Napoletana Mobilità e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, destinato ai giovani talenti dell’arte visiva agli esordi e dedicato alla memoria di Raffaele, giovane artista napoletano, morto in circostanze tragiche nel 2002.

I partecipanti potranno accedere al corridoio attraverso l’ingresso della Stazione Vanvitelli sulla Piazza Aldo Masullo (già piazza Fuga) in prossimità della Funicolare Centrale – Piazza Fuga.