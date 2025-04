Napoli– Si è svolto nella suggestiva cornice del Maschio Angioino “Le eccellenze nelle professioni e nelle arti del territorio”, promosso dai Lions International. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare personalità che, con il loro impegno e la loro competenza, contribuiscono quotidianamente alla crescita culturale, sociale e professionale di Napoli.

Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a figure di spicco in ambiti diversi: dal giornalismo con Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana de La Repubblica, al mondo accademico, con Sandro Staiano e Giorgio Ventre, a quello dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione, rappresentata da Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. Premiato anche Renato Rivieccio, past governatore nell’anno dei 100 anni dei Lions.







Presente anche l’assessora comunale alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, a testimonianza del sostegno delle istituzioni a iniziative volte alla promozione del merito e dell’eccellenza. L’iniziativa ha coinvolto i club Lions di Napoli della I Circoscrizione, ognuno dei quali ha selezionato un proprio candidato al premio, in un’ottica di condivisione e sinergia tra le realtà locali.

“L’attività del Dott. Ottavio Lucarelli si caratterizza per l’abnegazione al lavoro di Giornalista, inteso come diffusione delle informazioni e contrasto alle fake news, tutelando da sempre la professione per spirito di servizio in qualità di Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania” dichiara Rossella Fasulo, presidente del Lions Club Napoli Host, che ha premiato Ottavio Lucarelli.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi esponenti del mondo Lions, tra cui il Governatore Tommaso Di Napoli, Bruno Canetti, Vincenzo Triunfo, Francesco Speranza, Pasquale Sessa, Hubert Bowinkel.