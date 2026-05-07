Napoli – “Quando scienza e arte si vestono di rosso”: il weekend a Città della Scienza con laboratori, science show e spettacoli al Planetario per esplorare il colore rosso tra fisica, chimica, biologia e arte. Protagonisti sono il Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days. In palinsesto anche due attività targate Esero Italia, due promosse da Primavera delle Oasi – WWF Oasi Cratere degli Astroni e uno spettacolo al Planetario in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani

Città della Scienza invita il pubblico per un fine settimana all’insegna della scoperta e del colore: il 9 e 10 maggio il weekend intitolato “Quando Scienza e Arte si vestono di rosso” propone una due giorni dedicata al colore rosso in tutte le sue sfaccettature, sia scientifiche che creative, con attività che rientrano nell’ambito della 32ª edizione del Maggio dei Monumenti del Comune di Napoli e sono parte della 12a edizione dei Kid Pass Days, la maratona nazionale dedicata alle famiglie con bambini dai 0 ai 12 anni, un’esperienza educativa e coinvolgente che integra scienza, cultura e partecipazione attiva.







Il percorso esperienziale accompagnerà i visitatori in un viaggio che spazia dalla fisica della luce alla chimica dei pigmenti, fino al ruolo biologico del sangue e ai meccanismi della percezione visiva. Grandi e piccoli sono invitati per un viaggio a tema, attraverso laboratori creativi, visite guidate agli exhibit interattivi di Corporea e spettacoli al Planetario tutto declinato per offrire una lettura scientifica del corpo umano ispirata al rosso.

Nel dettaglio le attività previste nel programma a Città della Scienza: “Rosso che respira”, per i bambini più piccoli dai 3 ai 6 anni, una lettura animata seguita da attività sensoriali e artistiche; “Rosso scomposto”: la cromatografia dei colori, per i bambini dai 7 ai 10 anni, un laboratorio di cromatografia per scoprire le sfumature nascoste del colore rosso; “Rosso come la lava”: viaggio dentro i vulcani, in collaborazione con Giotto, per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, un viaggio emozionante nel mondo dei vulcani e dei sismi, con la costruzione di un modellino vulcanico con simulazione di eruzione; il science show “Scienza a colori!”, con esperimenti che utilizzano inchiostri danzanti e pigmenti, rivolto a tutti.

In palinsesto anche due attività targate Esero Italia, programma educativo sostenuto da ASI – Agenzia Spaziale Italiana e da ESA – Agenzia Spaziale Europea per la Giornata Internazionale dell’Astronomia: il 9 maggio “Rientrata la capsula Orion!”, dimostrazione interattiva con kit ESA che intende spiegare – tra le altre cose – le caratteristiche che consentono a una navicella di affrontare le condizioni più estreme. Il 10 maggio è la volta di: “Giroscopi, laser e riflettori angolari per l’esplorazione spaziale”, in collaborazione con ScienzaViva Calitri.

E ancora: Primavera delle Oasi – WWF Oasi Cratere degli Astroni, un panda point informativo per sensibilizzare i visitatori sul valore delle Oasi assieme ad un laboratorio esperienziale nel “Boschetto di Città della Scienza”, illustrando la biodiversità in modo coinvolgente e interattivo. Due attività rivolte a tutti che rientrano nel Mese delle Oasi del WWF, a sessant’anni dalla fondazione di WWF Italia.

Infine, sia il 9 che il 10 maggio: “Stelle a Colori: Il Grande Show del Cosmo”, spettacolo al Planetario in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, per un meraviglioso tour immersivo tra giganti blu e supergiganti rosse. Tra le 11 e le 13 nel piazzale esterno si potrà poi osservare la fotosfera solare al telescopio.

Per celebrare lo spirito dell’iniziativa, Città della Scienza invita tutti i visitatori a indossare un dettaglio rosso durante le 2 giornate dell’evento.

Sarà inoltre possibile visitare fino al 26 luglio la mostra “Sensazioni – Esplora I 5 Sensi” e la suggestiva esposizione permanente dedicata al mondo degli insetti: Insetti & Co. Chiude i battenti il 9 maggio la mostra “Terremoti d’Italia”.