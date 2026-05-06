La trasferta sulle sponde del lago di manzoniana memoria nascondeva più di un’insidia… Il Como è squadra tosta, giovane, con schemi di gioco che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Una vittoria dei lariani, inoltre, avrebbe ridotto a cinque i punti di vantaggio del Napoli sugli stessi uomini di Fabregas, con possibile compromissioni nella corsa Champions. Per fortuna, è andata bene, ma di positivo possiamo annotare, appunto, il solo risultato. Sul piano del gioco, poco o nulla nel primo tempo, dominato dai lariani che, nella ripresa hanno leggermente “mollato”, concedendo agli azzurri qualche sortita in attacco. Buone occasioni per Mc Tominay e Politano, che ha colpito una clamorosa traversa a portiere battuto.







Adesso sarà sufficente avere la meglio su un Bologna in caduta libera per ottenere la qualificazione matematica all’Europa che conta. Dopo, ci sarà l’annunciato incontro Conte-De Laurentiis (forse c’è già stato, in segreto?) per stabilire la continuazione o meno del rapporto tra tecnico e Napoli. Il prossimo anno sarà di fondamentale importanza per il futuro azzurro, ormai dimensionato stabilmente verso obiettivi ambiziosi. E’ chiaro che sarà necessario uno svecchiamento della rosa, attualmente la più “anziana” dell’intera Europa calcistica.

Un nuovo progetto, quindi. urge. Se Conte non gradirà la proposta del presidente, ebbene, in questo caso penso che sia inutile continuare la collaborazione per il solo anno restante del contratto, molto meglio cominciare da subito un nuovo percorso con l’allenatore prescelto da ADL. In opposto, si renderà indispensabile il prolungamento del rapposto con l’attuale mister.

Ogni scenario è aperto: l’importante per i due protagonisti citati sarà dirsi tutto con chiarezza, senza nascodersi nulla, con estrema sincerità: quello che conta è il bene supremo della squadra e dei suoi impagabili tifosi!

Ernesto Pucciarelli